Nihat Hatipoğlu, Kepsut'ta Mevlidi Nebi konferansı verdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Mevlidi Nebevi haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konferans verdi.

Kepsut Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Cankul, hafta kapsamında peygamber efendimizi anlatan güçlü isimleri ilçelerinde ağırlanmaktan mutlu olduklarını söyleyerek "Mevlidi Nebi haftası nedeni ile Mehmet Karabey Kültür merkezimizde düzenlediğimiz program, katılan 2 bine yakın değerli hemşehrilerimizin yoğun ilgi ve beğenisi ile gerçekleşti. Değerli Hocamız Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu'nun anlatımları ile Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'nın dünyaya gelişini dua ve özlem ile andık. Fatih Çelik ve M.Furkan Özen'de İlahi ve Şiirleri ile hemşehrilerimize manevi bir gece yaşattılar. Bu etkinliğimize katılımlarından dolayı Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, Kaymakamımız Bilal Ölmez ve Tüm değerli Kepsutlu hemşehrilerime sonsuz teşekkür eder. Şükranlarımı sunarım’’ dedi

Prof. Dr. Hatipoğlu, Mehmet Karabey Kültür Salonunda yapılan konferansta peygamber efendimizi anlattı.

BALIKESİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.