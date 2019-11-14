Burhaniye’de öğrencilere obezite ve diyabet eğitimi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, okullarda Sağlıklı ve Dengeli Beslenmeyi anlatmaya devam ediyor. Burhaniye Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Diyabet konularında okullarda seminerler düzenleyerek öğrencileri bilgilendiriyor.

Periyodik olarak okullar başta olmak üzere eğitim kurumlarında seminerler düzenleyen Sağlık İşleri Müdürlüğü Diyetisyeni, geçtiğimiz günlerde ilçede faaliyet gösteren özel bir okulda Obezite eğitimi verdi. 14 Kasım Diyabet günü dolayısıyla Kasım ayında duyarlılık sağlamak adına okullarda sağlık konularında eğitimler veren Burhaniye Belediyesi son olarak özel bir okulda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini Diyabete karşı bilinçlendirdi.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Yusuf Kenan Özkaraman tarafından verilen eğitimlerde, Diyabet ve sağlıklı beslenme konuları ele alınırken, Diyabet nedir, nasıl tespit ve tedavi edilir? Obeziteden korunmak için neler yapılmalıdır? sorularına cevap verildi. Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin önemine dikkat çekilen eğitimlerde öğrencilere kan şekeri taraması da yapıldı. Besin guruplarının ve besin öğelerinin önemiyle birlikte vücuttaki etkileşimleri hakkında bilgiler aktaran Özkaraman’a daha önce obezite hastası olan Süleyman Sırrı Çelikbaş’da eşlik etti, Çelikbaş, öğrencilere deneyim ve tedavi sürecini anlattı. Sağlıklı beslenerek 11 kilo verdiğini belirten Çelikbaş, spor ve egzersizin hayatında ki önemini anlatırken, kilo vererek sağlıklı kaldığını ifade etti.

BALIKESİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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