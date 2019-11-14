Burhaniye’de öğretmenlere yenilenebilir enerji eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burhaniye’de öğretmenlere yenilenebilir enerji eğitimi

İHA

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Kalkınma Ajansınca desteklenen "Güneşten Üret Kendin Tüket" adlı proje kapsamında öğretmen eğitimine başlandı. Proje kapsamında, ilçedeki meslek dersi öğretmenlerine Yenilenebilir Enerji (Güneş ve Rüzgar Enerjisi) konusunda 2 günlük eğitim verildi.

Burhaniye’de öğretmenlere yenilenebilir enerji eğitimi

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi’nde, Kalkınma Ajansınca desteklenen “Güneşten Üret Kendin Tüket” adlı proje kapsamında öğretmen eğitimine başlandı. Proje kapsamında, ilçedeki meslek dersi öğretmenlerine Yenilenebilir Enerji (Güneş ve Rüzgar Enerjisi) konusunda 2 günlük eğitim verildi.
Okulda Güreş Enerjisi Santralı kurulacağını anlatan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, projenin örnek olacağını kaydetti. Müdür Gürhan Kuştutan, “Okulumuz ve ilçemiz teknik öğretmenlerinin eğitimi” başlığı altında okulumuz ve ilçemiz öğretmenlerinden oluşan 20 kişiye FVG sistemleri konusunda, atölyemizde 2 gün eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitim, projede görev alan ve FVG sistemleri eğitimini alan öğretmenlerimiz tarafından verilmiştir. Eğitim sonunda öğretmenlerimize katılım belgesi düzenlenmiştir. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 20202021 eğitimöğretim yılından itibaren liselerimizde ders içerikleri değişecek. Mesela, 9. Sınıflarda “Doğada Enerji ve Enerji Dönüşümleri”; 12. Sınıflarda “Geleceğin Enerji Sistemleri” dersleri müfredatta olacak. Bu noktada, eğitime ilçemizde görevli Fizik ve Fen Bilgisi öğretmenlerini de dahil ederek bir anlamda 2023 vizyonu için bir hazırlık yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde bu eğitimleri işyeri sahibi ve çalışanlara da düzenleyeceğiz” dedi.

BALIKESİR

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de öğrencilere Erozyon semineri
YEREL HABERLER Burhaniye’de öğrencilere Erozyon semineri
Burhaniye’de öğrencilere obezite ve diyabet eğitimi
YEREL HABERLER Burhaniye’de öğrencilere obezite ve diyabet eğitimi
İstanbul-İzmir Otoyolu Edremit Körfezinde emlak satışlarını artırdı Broker Özkay Ayderim “İstanbul İzmir Otobanı ve buradaki turizm ile birlikte çok fazla bir talebin olacağı düşüncesiyle biz de Edremit ofisimizin açılışını gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER İstanbul-İzmir Otoyolu Edremit Körfezinde emlak ...
Nihat Hatipoğlu, Kepsut'ta Mevlidi Nebi konferansı verdi
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu, Kepsut'ta Mevlidi Nebi konferansı ...
Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor Yunuslar 157 araç ve 421 kişiyi kontrol etti
YEREL HABERLER Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz ...
Polisten suçlulara yönelik operasyon Operasyonda 12 aranan şahıs ve çok sayıda silah yakalandı
YEREL HABERLER Polisten suçlulara yönelik operasyon Operasyonda 12 ...
10 Burda 1.yaşını 10FEST’te kutluyor
YEREL HABERLER 10 Burda 1.yaşını 10FEST’te kutluyor
Geleceğin öğretmenlerinden okul ziyareti
YEREL HABERLER Geleceğin öğretmenlerinden okul ziyareti
Ayvalık’ın tarımsal sorunlarını masaya yatırdılar
YEREL HABERLER Ayvalık’ın tarımsal sorunlarını masaya yatırdılar
Ağaçtan düşen milli takım antrenörü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen milli takım antrenörü ağır yaralandı
3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı
YEREL HABERLER 3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı
Yürüyüş yaparken rahatsızlanan polis memuru vefat etti
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken rahatsızlanan polis memuru vefat ...
İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
YEREL HABERLER İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
Edremit Belediyesi parkları ışıklandırıyor
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi parkları ışıklandırıyor
Zeytin ağacından düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Tatar’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Zeytin ağacından düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü ...
Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi
YEREL HABERLER Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi
Sındırgı yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Sındırgı yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
Burhaniye’de Mevlid-i Nebi Haftası’na coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Burhaniye’de Mevlid-i Nebi Haftası’na coşkulu kutlama
Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı Yemeği yaptıktan sonra komşuya giden kadının evinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Korkutan yangın mahalleyi duman altında ...
Manyas’ta Kaymakam halk toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Manyas’ta Kaymakam halk toplantısı yaptı
“Medya okuryazarlığı ve internet bağımlılığı” semineri yapıldı
YEREL HABERLER “Medya okuryazarlığı ve internet bağımlılığı” ...
Edremit’te ilk karikatür sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edremit’te ilk karikatür sergisi açıldı
Kaymakam Sırmalı; “Edremitin güvenliği için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı; “Edremitin güvenliği için ...
Manyas'ta defineciler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Manyas'ta defineciler suçüstü yakalandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X