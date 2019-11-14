Burhaniye’de öğrencilere Erozyon semineri

Burhaniye ilçesinde, 1117 Kasım tarihlerini kapsayan Erozyonla Mücadele Haftası’nda TEMA Vakfı, toprak ve su ilişkisine dikkat çekiyor. Bu nedenle, Tüm Türkiye'de “Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tut” sloganıyla etkinlikler düzenlenirken Burhaniye’de okullarda seminerler başlatıldı.

Burhaniye’de, TEMA sorumlusu Özgür Aras da okulları gezerek öğrencilere erozyonla ilgili seminer vermeye başladı. Aras, Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda verdiği seminerde erozyonla mücadeleye dikkat çekti. Özgür Aras, “Toprak ve su yaşamın iki temel kaynağıdır. Bitkisel üretim ve gıda güvencesi için toprak ve suya birlikte ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu iki doğal varlık, uygun koşullarda bir araya gelmediğinde erozyon sorunu ortaya çıkıyor. Yağışla toprağa düşen su eğimli arazilerde hızla akarak toprağı taşıyor. Eğer toprağın yüzeyi ağaç ve bitki örtüsü ile kaplı değilse akan su, toprağın en verimli olan üst kısmını da beraberinde götürüyor. Erozyonla toprağın en verimli kısmı olan üst toprak kaybediliyor. Toprağın verimliliği ve sunduğu hizmetler azalıyor. Zamanla üzerinde bitki tutunamaz hale geliyor. Tüm bunlar insanların ve diğer birçok canlının gıda ve su ihtiyacının karşılanması açısından büyük risk oluşturuyor. Toprağı koruyan uygulamalar, yağışlar nedeniyle toprağın taşınmasının yani erozyonun şiddetini azaltıyor. Bu bakımdan “Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tut” diyerek alınması gereken önlemlere dikkat çekiyoruz. Erozyon toprağın en önemli sorunlarından biridir” dedi. Aras, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Müdürü Abdullah Erez, Özgür Aras’a teşekkür etti.

BALIKESİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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