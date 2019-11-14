Ayvalık sevilen doktor Alper Güngör’ü son yolculuğuna uğurladı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, evinde ölü bulunan ilçenin sevilen doktorlarından Alper Güngör sevenlerinin gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Ayvalık Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar Genel Cerrah olarak görev yapan ve geçtiğimiz gün evinde ölü olarak bulunan Alper Güngör (56) Armutçuk Camii’nde kılınan öğle namazının ardından sevenlerinin Ayvalık Kabristan’ın toprağa verildi.

Güngör’ün cenazesinde; doktor ve mesai arkadaşları, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

BALIKESİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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