Kızının adı kütüphanede yaşayacak Gazi Halim Tosun kızının adını kütüphanede yaşatacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Gazi Halim Tosun kızının adını yaşatmak adına Marmara İlkokulu’nda kütüphane yaptırdı.

Bandırma Marmara İlkokulu’nda Doç. Dr. Ayşe Tosun anısına yaptırılan kütüphane öğrencilerin meraklı bakışlarında törenle hizmete girdi. Gazi Halim Tosun ve eşi Fatma Tosun vefat eden kızları Doç Dr. Ayşe Tosun anısına Marmara İlkokulu’nda yaptırılan Kütüphane’nin açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile bazı okul müdürleri katıldı. Açılış töreninde Kaymakam Günhan Yazar "Kızının adını yaşatmak adına kütüphaneyi yaptık. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olur. Marmara İlkokulu’muz da yeni binasıyla eğitim öğretim yılına girdik. Öğrencilerimiz tam gün eğitime geçtiler. Eğitime böyle yararlı katkıda bulunan Gazi Halim Tosun ve eşi Fatma Tosun’a teşekkür ediyorum ve kızımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Okul Müdürü Maksut Kaya tarafından karşılanan Kaymakam Günhan Yazar ve beraberindeki protokol üyeleri, kütüphane açılışından önce 4/D sınıfına giderek öğrencilerle birlikte 20 dakika kitap okudular.

BALIKESİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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