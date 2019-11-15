Burhaniye’de ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarına yoğun ilgi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği ücretsiz üniversiteye hazırlık kursların yoğun ilgi gördü. Kurslara 170 kişinin devam ettiğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, geçtiğimiz yıl kurslara devam edenlerin tamamının üniversitelere yerleşmesinin ilgiyi artırdığını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği üniversiteye hazırlık kurslarına 170 kişi katılıyor. Kurslarda, Tarih, Coğrafya,Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin işlendiğini anlatan Müdür Bülent Dukancı, “Kurslarımızda 10 öğretmen görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl kurslara devam eden 47 öğrencinin neredeyse tamamı bir yerlere yerleşti. Bu da kurslara olan ilgiyi artırdı. Öğretmenlerimiz büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürürken, çok sayıda öğrenci de bizim kursları tercih etti. Şu anda kurslarımıza toplam 170 öğrenci katılıyor. Hepsine başarılar diliyorum. Görevli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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