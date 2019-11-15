Başkan Yılmaz, şampiyonu mecliste ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 54 kilogramda MuayThai Dünya Şampiyonu olan 15 yaşındaki Doğa Dikmen’i, Balıkesir Belediye Meclisi’nde ağırlayarak Balıkesir’e yaşattığı gururdan dolayı tebrik etti.

Antalya’da yapılan MuayThai Dünya Şampiyonası’nda, rakiplerini zorlanmadan yenerek 54 kilogramda şampiyon olan 15 yaşındaki Doğa Dikmen Balıkesir’in gururu oldu. Erdek Anadolu Lisesi öğrencisi olan Dikmen’i, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne davet ederek tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, genç sporcuya her zaman destek olacaklarını belirtti.



“Türk Bayrağı’nı dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum”

“Dünya Şampiyonu olarak Türk Bayrağı’nı en yükseklerde dalgalandırmanın kendisi için oldukça gurur verici olduğunu belirten Doğa Dikmen “Ben oraya gitmeden önce kendime bir söz vermiştim, Türk Bayrağı’nı en yükseklerde dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okutacaktım. Beni bu hedefime ulaştırabilmek için Erkan hocam hep yanımda olarak beni her türlü destekledi. Bunun için herkese çok teşekkür ederim başta Erkan hocam olmak üzere menajerime ve aileme çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

BALIKESİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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