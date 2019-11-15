Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve STK'lar tarafından İsrail tarafından Filistin’de yaşanan saldırılar kınanarak basın açıklaması yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve sivil toplum örgütleri tarafından İsrail tarafından Filistin'de yaşanan saldırılar kınanarak basın açıklaması yapıldı. Zağnospaşa Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasına Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hayrullah Aslantekin, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İsrail'in Gazze ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarının devam ettiğini belirterek açıklamalarda bulunan Başkan Aslantekin, "Siyonist ABD güdümündeki bölge ülkelerinin ve hükümetlerinin sessizliği ya da vurdumduymazlığı İsrail’in küstahlığına ve şımarıklığına zemin hazırlamaktadır. Küstah ve şımarık İsrail, hafta içerisinde İslami Cihad Hareketi’nin komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Baha Ebu’l Ata ve eşi Esma Ebu’l Ata şehit olmuşlardır. Kendi yaptığı saldırının yine Filistinlileri tehdit olarak gören İsrail abluka altından tuttuğu Gazze’yi bombalamaya devam etmiş, 30 kadar kardeşimiz bu bombardımanla şehit edilmiştir. 200'e yakın kardeşimiz de yaralanmıştır" şeklinde konuştu.

Aslantekin açıklamasının devamında şunları belirtti:

"Küstah ve şımarık İsrail bunu hep yapmaktadır. İslam ülkelerinin ABD’yle olan bağımlılık ilişkileri İsrail konusunda ciddi adımlar atılmasına engel olmaktadır. İsrail ne sivil toplum kuruluşlarının basın açıklamalarından, ne de hükumetlerin kınamalarından rahatsız olmaktadır. Müslüman halkın 'Kahrolsun İsrail' demesi de İsrail’i kahretmemektedir. Yapılması gereken en başta, her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam etmektir. İsrail ve Siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz. Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz."

BALIKESİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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