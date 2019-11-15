Edremit Belediyesi’nden giysi kumbarası hizmeti Hem dayanışma hem çevreyi koruma

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, şehrin farklı noktalarına 26 adet ikinci el ayakkabı ve giysi kumbarası yerleştirdi.

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı ortak çalışmayla Edremit merkeze ve Akçay, Altınoluk, Güre, Kadıköy, Zeytinli Mahallelerine toplam 26 adet ikinci el ayakkabı ve giysi kumbarası yerleştirildi. Giysi ve ayakkabı kumbaraları haftada bir gün açılarak ayrıştırılacak. Bu kapsamda kullanılabilir durumdaki giysiler yıkanıp ütülenecek ve Edremit Belediyesi Sosyal Market’te ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak. Kullanılamayacak durumdaki kıyafetler ise Bursa’da faaliyet gösteren Öztürk Geri Dönüşüm Tesisleri’ne dönüşüme gönderilerek tekrar doğaya kazandırılacak. Uygulamaya geçirilen projeyle daha fazla giysinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve atık durumundaki giysilerin çevre kirliliğine yol açmaması için dönüştürülerek doğaya kazandırılması amaçlanıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yıllardır sürdürülen Sosyal Market hizmetine hayata geçirdikleri "Giysi Kumbarası" projesiyle güçlü bir ivme kazandırdıklarını belirtti. Arslan, “ Yeni kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ile birlikte kısa sürede yeni bir projeyi hayata geçirerek sosyal belediyeciliğe güç kazandırıyoruz. Bunun yanında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz iş birliğiyle bir taşla iki kuş vurarak çevrede ciddi derecede kirliliğine yol açan atık giysi ve ayakkabıları dönüştürüp çevrenin korunmasına da katkı sağlayacağız. Edremit Belediyesi’ni örnek sosyal belediye yapma yolunda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

BALIKESİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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