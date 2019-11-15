Mahallerde diyabet testlerine başlandı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü mahallelerde Kan şekeri ölçümleri yapmaya başladı. İlçe genelinde yapılan testlerle Diyabet ve Obezite hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Her hafta Cuma günü uygulanan ve Burhaniye’nin bütün mahallelerinde bulunan sağlık birimleri ve muhtarlık binalarında yapılan testler de vatandaşların ilk olarak tansiyonları ölçülüyor. Daha sonra kan şekeri testleri yapılan vatandaşlara durumlarına göre Belediye hekimi Op. Dr. Lemi Turgut tarafından bir değerlendirme yapılıyor.

Diyabetin insan sağlığındaki önemi ve sağlıklı beslenme konularında vatandaşlara bilgilerin aktarıldığı muayenelerde belediye hekimi tarafından gerekli görülen durumlarda tedaviye başlanıyor.

Diyabetin hayatımızda oluşturduğu olumsuzlukların farkına varılarak daha sağlıklı bireyler olmak için adımlar atıldığını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Diyabetle sağlıklı bir yaşam için erken tanı ve tedavi önemlidir. Erken teşhis için bu hizmeti mahallelerimizde ki sağlık birimlerimizde yapmaya başladık. Tüm hastalara acil şifalar diliyor, herkesi diyabetten korunmak adına sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya davet ediyorum” dedi.

BALIKESİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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