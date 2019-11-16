Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı

BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde, 3 gün önce zeytin ağacından düşerek ağır yaralanan CHP´li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayvalık'ta, Geçtiğimiz 13 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde zeytin toplarken dengesini kaybederek zeytin ağacından düşen, boynu ve kaburga kemikleri kırılan Ayvalık ilçesinin CHP´li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. 15 Kasım Cuma günü duran kalbi yeniden çalıştırılan Tatar, sevk edildiği İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Atletizmde Ayvalık´ın adını duyuran, çok sayıda genci spora sevk eden Tatar´ın cenazesi, İsmet İnönü Kültür Merkezi´nde bugün saat 11.30´da düzenlenecek olan resmi törenin ardından Ayvalık İlçe Mezarlığı'nda defnedilecek.



BALIKESİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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