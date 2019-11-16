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Kaz Dağları´nda yetişen Kangal'a büyük talep

DHA

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan Hamdi Şıvgın (38), 8 yıl önce Kaz Dağları´nda kurduğu çiftlikte profesyonel olarak Kangal köpeği yetiştirmeye başladı. Sivas Kangal türü yavru köpekleri 2 bin lira, yetişkin olanları ise yaklaşık 50 bin liradan satılırken Şıvgın, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti. Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan ve iri cüsseleriyle `bozkırın kralı´ olarak nitelendirilen Kangal köpekleri fabrika, villa ve bahçe sahipleri tarafından bekçi köpeği olarak talep görüyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan Hamdi Şıvgın (38), 8 yıl önce Kaz Dağları´nda kurduğu çiftlikte profesyonel olarak Kangal köpeği yetiştirmeye başladı. Sivas Kangal türü yavru köpekleri 2 bin lira, yetişkin olanları ise yaklaşık 50 bin liradan satılırken Şıvgın, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti. Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan ve iri cüsseleriyle `bozkırın kralı´ olarak nitelendirilen Kangal köpekleri fabrika, villa ve bahçe sahipleri tarafından bekçi köpeği olarak talep görüyor.
Asıl mesleği beyaz eşya tamirciliği olan ve çocukluğundan beri hayvanları çok seven Hamdi Şıvgın'ın evinin bahçesinde hobi olarak yetiştirmeye başladığı kangal köpekleri, profesyonel işi haline dönüştü. Şıvgın, iri cüsseleri ve insanlara yakınlığıyla 'bozkırın kralı' olarak nitelendirilen, dünya çapında araştırmalara konu edilen Kangal cinsi köpekleri Kaz Dağları'nda 8 yıl önce kurduğu çiftlikte yetiştiriyor. Heybetli görüntüsüyle birçok kişinin sahip olma hayalini kurduğu kangalların bol oksijene sahip Kaz Dağları'nın iklimine uyum sağladığını belirten Şıvgın, hem güçlü hem de dost canlısı olan adı Sivas´la özdeşleşmiş kangalları çiftlikte özenle büyütüyor. 
Şıvgın, "Taleplere yetişmeye çalışıyoruz ama yılda çok yavru üretim yapamıyoruz olmuyor istediğimiz gibi üretimler olmuyor" dedi.
Kaz Dağları'ndaki çiftlikte şu anda 20 yetişkin damızlık kangal köpeği ile 8 yavru bulunduğunu anlatan Hamdi Şıvgın, "Şu anda 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık yavrularımız var. 2 aylık yavrularımızın fiyatı 2 bin liradan başlıyor. Şu an damızlık köpek satışımız yok, ama isteyen olursa damızlıklarımız da 5 bin liradan 50 bin liraya kadar damızlık kangal köpeğimiz var. Genelde kangal köpekleri sürü bazlı köpeklerdir. Ama bunlar bekçilik amaçlı kullanılan köpeklerdir.  Fabrikası olan müşterilerimiz oluyor. Fabrikalarında bekçilik yaptırmak adına bizden talep ediyorlar. Bu köpekler içgüdüsel olarak hareket eden hayvanlar, tehlikeyi sezdiği zaman saldırıya geçen hayvanlar. O yüzden aile bireyleriyle ve çocuklarla araları çok iyidir. Çünkü bunlar doğal seleksiyon köpeğidir, bir laboratuvar köpeği gibi üretilmiş köpekler değildir.  O yüzden bu köpeklere çok talep var. Bahçesi olanlar, villası olanlar, fabrikası olanların yanı sıra kangal sevdalısı insanlar talep ediyor" dedi.
Kangal köpeklerinin bakımının zor olduğunu belirten Hamdi Şıvgın, "Çocuklarımızla nasıl ilgileniyorsak o şekilde ilgileniyorum bu köpeklerle. Büyütmesi maddi ve manevi olarak da zor. Ama Türk çoban köpekleri ile kangallar şu anda yurtdışında çok popüler olmaya başladı. Bu köpeklere dünyanın her yerinden talep var. Köpeklerimize yurt içinden de talep var. Yurtdışından da talep var. Amerika, İngiltere, Fransa, Macaristan´a gönderdiğimiz köpeklerimiz var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz, ama çok yavru üretimi yapamıyoruz. Her doğan yavru yaşayamıyor. Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz dişileri senede bir kere eşleştirme yapıp yavru elde ediyoruz. Yılda ortalama 25 yavru elde ediyoruz. Çiftliğimiz, ziyaretçilere açık. İsteyenler gelip Türk çoban köpekleri ile kangalları görebiliyor" dedi.
Katıldıkları yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük almış köpekleri olduğunu belirten Şıvgın, "Ancak bu köpeklerin maddi olarak giderleri fazla. Çünkü bunlara biz profesyonel mamalarla bakıyoruz. Yaklaşık bir yetişkin köpek 800-900 gram mama yiyor. Tüm köpeklerin aylık gideri 5-6 bin lira civarı. Bunun içinde veteriner masrafı ve tıbbi ilaçlar da var" diye konuştu.
"Kangal köpekleri bizim milli değerimiz" diyen Şıvgın, sözlerini şöyle noktaladı: "Kazdağları´nda kangal köpeklerini üretiyorum. Normalde kangal köpekleri Sivas´a özgü köpeklerdir. Bunlar gittikleri bölgelerde ortama göre ayak uydurabilen köpeklerdir. Kaz Dağları'na da uyum sağladılar. Kaz Dağları'nda kış şartları çetin geçiyor. Bu köpekler de soğuk iklimi sevdikleri için gayet güzel bir şekilde yetişiyorlar."

BALIKESİR

16 Kasım 2019 Cumartesi

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