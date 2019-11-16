Bilim Sanat Merkezi'ne teleskop hediyesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Şehit Süleyman Bey İlkokulu yetkilileri, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Farkınızdayız" projesi kapsamında okula alınan teleskobu Bilim ve Sanat Merkezi'ne hediye etti.

Bandırma Şehit Süleyman Bey İlkokulu Müdürü Hasan Şahin, 2013 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Farkınızdayız Projesi” kapsamında alınmış olan teleskopu Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi’ne hediye etti. Müdür Şahin, proje kapsamında üstün yetenekli öğrencilerin kullanması için alınan teleskobun, proje çalışmalarının sona ermesi nedeniyle kullanılmadığını, bu nedenle Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi’nde aktif olarak kullanılacağını düşünerek teleskobu hediye ettiklerini söyledi.

Teleskobu teslim alan Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Levent Obuz da, teleskobun Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören özel yetenekli, uzay ve astronomiye merakı olan öğrencilerin merakını gidermek için aktif bir şekilde kullanılacağını belirterek hediye için teşekkür etti.

BALIKESİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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