Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 42 adet uyuşturucu hap,17,18 gram esrar, 1,62 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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