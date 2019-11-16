Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu yağma suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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