Süt fabrikasında yangın

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BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir süt fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GönenBandırma karayolu üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan süt fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Üretim bölümünün çatı katında çıkan yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



BALIKESİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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