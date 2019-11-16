Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azaltılacak

Balıkesir'in Bandırma ilçe Devlet Hastanesi'nde röntgen ve mamografi cihazları için oluşan yoğun kalabalık, ilçeye kazandırılan iki yeni cihaz ile azaltılacak.

Bandırma İlçe Sağlık Merkezine alınan yeni mamografi cihazı ile Verem Savaş Derneğine alınan son sistem röntgen cihazı Devlet Hastanesinde oluşan birikime son verecek.

Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan İlçe sağlık Merkezini ziyaret ederek yeni cihazlar hakkında İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz’dan bilgi aldı. Devlet Hastanesinde tek mamografi cihazı olduğunu ifade eden Mehmet Doğan “ Bu nedenle bu noktada sıkışıklık oluyordu. İlçemize kazandırılan yeni Mamografi cihazı ile artık İlçe Sağlık Merkezinde taramalar gerçekleşebilecek. Verem Savaş Derneğinde bulunan röntgen cihazımız eskimişti ve sık arızalanıyordu. Gelen yeni cihazımız son sistem bir cihazdır. Yeni kurulan röntgen cihazımızın birkaç gün içinde lisansları da gelecek. Bunun ardından çekimlere başlanacaktır” dedi.

"Sağlık alanında eksiklerimizin tamamlanması için çalışıyoruz"

Sağlık alanındaki eksikliklerin tamamlanması adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan “ Sağlık konusunda İlçe Sağlık Müdürümüz Başak Şen Ilgaz Hanımla istişare halindeyiz. İhtiyaç duyulan eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Devlet Hastanesi laboratuvarındaki sıkışıklığı çözmek için İlçe sağlık Merkezimize yeni bir laboratuvarkurduk. Bundan sonra Aile hekimlerinde alınan numunelerin tahlilleri İlçe Sağlık Merkezindeki yeni laboratuvarda yapılacak. Böylece Devlet Hastanesindeki yükünü azaltmış olacağız“ diye konuştu.

BALIKESİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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