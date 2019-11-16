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Milli takım antrenörü Tatar, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 3 gün önce zeytin ağacından düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ilçe belediye meclis üyesi Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesindeki Yürüyüş Milli Takımı baş antrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar (54), son yolcuğuna uğurlandı.
Ayvalık'ta 13 Kasım günü öğle saatlerinde zeytin toplarken dengesini kaybedip, ağaçtan düşen 3 çocuk babası Sabahattin Tatar, hastaneye kaldırıldı. Boynu ve kaburga kemikleri kırılan Tatar, 15 Kasım günü İzmir Ege Üniversitesi´ne sevk edildi. Tatar, aynı günün akşamı yaşamını yitirdi.
Ayvalık Belediyesi´nin CHP´li meclis üyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesindeki Yürüyüş Milli Takımı baş antrenörü ve milli sporcu olan Tatar için bugün Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi´nde resmi tören düzenlendi. Cenazeye, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sporcular, eşi PTT Şube Müdürü Hatice Tatar ile diğer yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenazede aile adına konuşan Sabahattin Tatar´ın yeğeni İBB Meclis üyesi Mehmet Can Erdündar, "Biz büyük bir aileyiz. Türkiye´nin dört bir yanından yola çıktığımızda amcamızın burada en az bizim kadar büyük bir ailesi olduğunu gördük" dedi.
Sporcular adına konuşan atlet Mert Atlı ise, Sabahattin Tatar´ın kendisi gibi sayısız sporcu yetiştirdiğini belirterek, "Ona çok şey borçluyuz. O bizim çalıştırıcımız hem de ağabeyimizdi. Birçok gence hayatı ile ilgili yön verdi. Sadece sporla ilgili değil eğitim ve hayatlarıyla ilgili destek verdi.  Ayvalık aşığı bir insandı. Ayvalık halkından istediğim tek şey, onun kurduğu Atletizm kulübüne sahip çıkıp, devam etmesini sağlamanız" dedi.
'SABAHATTİN HOCAYI UNUTMAYIN'
Sabahattin Tatar'ın oğlu Baran Tatar ise, babasıyla dargın ayrılmak zorunda kaldığını belirerek, "Dünya işleri olabilir ama hiçbiriniz lütfen anneniz, babanız, kardeşlerinizle küsmeyin. Siz benim hatama düşmeyin. Sabahattin Hoca'yı unutmayın" diye konuştu.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sabahattin kardeşimizin misyonunu devam ettirmek kesinlikle Ayvalık´ın sözü olsun" dedi.
Sabahattin Tatar´ın cenazesi, Şehitler Camii´nde kılınan öğle namazının ardından Ayvalık ilçe Mezarlığı´nda defnedildi.
PTT´den emekli Sabahattin Tatar, postanede çalıştığı sırada katıldığı Postacı Yürüyüş Yarışmaları'nda üst üste 12 yıl birinci olarak rekor kırdı. Atletizm Federasyonu bünyesindeki Yürüyüş Milli Takımı baş antrenörlüğünün yanı sıra Ayvalık Belediyesi Atletizm Spor Kulübü Başkanlığı ve çalıştırıcılığını üstlenen Tatar, CHP´den Ayvalık Belediyesi Meclisi üyeliğini kazanmış ve Meclis Çevre Komisyonu'nda Ayvalık´ın çevre sorunlarının çözümü için görev almıştı.

BALIKESİR

16 Kasım 2019 Cumartesi

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