Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek kaldırıldığı İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar (55), sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

13 Kasım'da Balıkesir'in Ayvalık İlçesi’nde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Sabahattin Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Tatar’ın cenazesi yaşadığı Ayvalık’a getirildi. Tatar için ilk tören İsmet İnönü Kültür Merkezi’ne düzenlendi. Tatar’ın cenazesi kültür merkezindeki törenin ardından Şehitler Cami'ne getirilen Tatar için öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı.

Tatar’ın cenazesi Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Ayvalık Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, cenaze sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bütün atletizm camiasının ve Türk spor camiasının başı sağ olsun. Böyle değerli insanlar çok fazla yetişmiyor ama takdiri ilahi. Yazı, kader. Mevla’m ne zaman dilemişse o zaman gidiyoruz. Bize düşen dua etmek. Onların gittiği yerde rahat edebilmesi için Mevla’nın rahmetiyle buluşması ve orada da rahat edebilmesi. Bu kadar insanın razı olduğu, bu kadar insanın sevdiği bir insan herhalde orada da rahat eder diye düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de, "Bugün bölgemizin, Ayvalık’ımızın, Türkiye’mizin bir değerini kaybettik. Üzüntülüyüz. Hocamızı ben yakından tanırdım. Hem spor dünyasında çok sevilen sayılan, geçmişi başarılarla dolu bir insandı. Sevenleri burada, biz de buradayız. Son yolculuğuna uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

BALIKESİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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