TEKSÜT Bandırma BK - Gaziantep Basketbol: 99-72

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TEKSÜT Bandırma BK - Gaziantep Basketbol: 99-72

DHA

SALON: Banvit Kara Ali Acar

SALON: Banvit Kara Ali Acar
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Halit Can Cihan
TEKSÜT BANDIRMA BK: James Elliott Smith 16, Şehmus Hazer 4, Tyler Kenneth Kalinoski 7, Emanuel Davon Terry 5, Ian Hummer 13, Omar Morgan Prewitt 23, Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 11, Sadik Emir Kabaca 2, Erkan Yılmaz 7, Alperen Şengün 7, Atakan Erdek
GAZİANTEP BASKETBOL: Andrew Eugene Crawford 12, Stevan Jalovac 21, Jason Allen Rich 2, Can Uğur Öğüt 2, Ivan Buva 7, İsmail Cem Ulusoy 9, Murat Göktaş 9, Orhan Aydın Haciyeva, Jamarr Rodez Sanders 6, Metehan Akyel 4
1'İNCİ PERİYOT: 20-10
DEVRE: 43-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-53
5 FAUL: 32.58 Emanuel Davon Terry, 34.21 Furkan Haltalı (TEKSÜT Bandırma BK)ING Basketbol Süper Ligi´nin 8´inci haftasında TEKSÜT Bandırma BK, evinde Gaziantep Basketbol´u 99-72 mağlup etti. Bu sonuçla Bandırma ekibi, ligdeki galibiyet sayısını 6´ya çıkarırken; konuk takım ise ligdeki 6´ncı yenilgisini aldı.
Maça etkili başlayan ev sahibinin pota altı hakimiyetine Prewitt´in dış atışları dahil olunca ilk çeyrek TEKSÜT Bandırma BK adına 20-10´luk üstünlükle sonuçlandı. İkinci çeyrekte de aradaki farkı koruyan Bandırma ekibi, yerli oyuncularının da skora katkısının ardından devreye 43-33´lük skor avantajıyla girdi.
3'üncü çeyrekte aradaki farkı 20´li sayılara kadar çekerek galibiyet için önemli bir avantaj yakalayan ev sahibi, hücumda skor üretmeye devam etti. Çeyreğin son bölümlerine doğru konuk ekibin dış atışlardan yüzdeli atışları farkı azaltmaya yeterli olmadı ve TEKSÜT Bandırma BK, kader çeyreğine 69-53 önde başladı. Son çeyrekte faul problemine giren rakibi karşısında üst üste bulduğu sayılarla Gaziantep Basketbol oyunu dengelemek istese de; son 5 dakikaya girilirken hızlı hücumlarından sayılarla dönen ev sahibi ekip, parkeden de 99-72´lik skorla galip ayrıldı.

BALIKESİR

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli takım antrenörü Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Milli takım antrenörü Tatar, son yolculuğuna ...
Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü ve milli sporcu ...
Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azaltılacak
YEREL HABERLER Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azaltılacak
Süt fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Süt fabrikasında yangın
Süt fabrisasında yangın
YEREL HABERLER Süt fabrisasında yangın
Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele ...
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
Kaymakam Yazar öğrencilerle kitap okudu
YEREL HABERLER Kaymakam Yazar öğrencilerle kitap okudu
Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı
Kaz Dağları´nda yetişen Kangal'a büyük talep
YEREL HABERLER Kaz Dağları´nda yetişen Kangal'a büyük talep
Bilim Sanat Merkezi'ne teleskop hediyesi
YEREL HABERLER Bilim Sanat Merkezi'ne teleskop hediyesi
Yılda 4 bin kursiyer eğitim alıyor
YEREL HABERLER Yılda 4 bin kursiyer eğitim alıyor
Faili meçhul 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı
YEREL HABERLER Faili meçhul 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Bandırma'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Bandırma'da sahte içki operasyonu
Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı
Karesi Belediyesi’nden heykel ve kavşak açılışı Karesi Belediyesi değerlerine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi’nden heykel ve kavşak ...
Mahallerde diyabet testlerine başlandı
YEREL HABERLER Mahallerde diyabet testlerine başlandı
Edremit Belediyesi’nden giysi kumbarası hizmeti Hem dayanışma hem çevreyi koruma
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden giysi kumbarası hizmeti Hem ...
Balıkesir'de yakalanan 11 zehir tacirinden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yakalanan 11 zehir tacirinden 2'si ...
Tarım İlçe Müdürlüğünden organ bağışı
YEREL HABERLER Tarım İlçe Müdürlüğünden organ bağışı
Kaçak tütün ve cep telefonu parçalarına operasyon
YEREL HABERLER Kaçak tütün ve cep telefonu parçalarına operasyon
Erdek'te Mevlit Nebi konferansı
YEREL HABERLER Erdek'te Mevlit Nebi konferansı
Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
BALTOK için önemli adım BALTOK'un 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta
YEREL HABERLER BALTOK için önemli adım BALTOK'un 'Anahtar Teslimi ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X