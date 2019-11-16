Mezarlıkta saklanan kaçak göçmenler yakalandı

Polis her yerde onu arıyor

Balıkesir’de jandarma ekiplerince mezarlıkta saklanan 34 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda, Altıeylül Kuyualan Mahallesi Köyyeri Asri Mezarlığında kaçak göçmenlerin bulunduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları bildirildi. İhbar üzerine bölgede görevli Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çevreyi taradı. Jandarma ekipleri Afganistan uyruklu olmak üzere 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

BALIKESİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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