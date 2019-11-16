Marmara’ya yeni çay bahçeleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmara’ya yeni çay bahçeleri

İHA

Marmara Belediye Başkanlığı tarafından, Marmara Sahil Projesi kapsamında yeni çay bahçeleri yapımına başlandı.
Marmara Sahil Projesi kapsamında başlayan Marmara İlçe merkezinin çehresini değiştirecek çay bahçeleri yapım işi tüm hızıyla devam ediyor. Marmara Sahil Projesi hakkında bilgi veren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Hazırladığımız Marmara Sahil Projesi ile ilçe merkezimizi yeni ve modern bir görüntüye kavuşturarak, en kısa sürede halkımızın ve misafirlerimizin hizmetine sunmaktır” dedi.

BALIKESİR

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezarlıkta saklanan kaçak göçmenler yakalandı
YEREL HABERLER Mezarlıkta saklanan kaçak göçmenler yakalandı
TEKSÜT Bandırma BK - Gaziantep Basketbol: 99-72
YEREL HABERLER TEKSÜT Bandırma BK - Gaziantep Basketbol: 99-72
Milli takım antrenörü Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Milli takım antrenörü Tatar, son yolculuğuna ...
Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü ve milli sporcu ...
Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azaltılacak
YEREL HABERLER Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azaltılacak
Süt fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Süt fabrikasında yangın
Süt fabrisasında yangın
YEREL HABERLER Süt fabrisasında yangın
Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele ...
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
Kaymakam Yazar öğrencilerle kitap okudu
YEREL HABERLER Kaymakam Yazar öğrencilerle kitap okudu
Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı
Kaz Dağları´nda yetişen Kangal'a büyük talep
YEREL HABERLER Kaz Dağları´nda yetişen Kangal'a büyük talep
Bilim Sanat Merkezi'ne teleskop hediyesi
YEREL HABERLER Bilim Sanat Merkezi'ne teleskop hediyesi
Yılda 4 bin kursiyer eğitim alıyor
YEREL HABERLER Yılda 4 bin kursiyer eğitim alıyor
Faili meçhul 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı
YEREL HABERLER Faili meçhul 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Bandırma'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Bandırma'da sahte içki operasyonu
Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı
Karesi Belediyesi’nden heykel ve kavşak açılışı Karesi Belediyesi değerlerine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi’nden heykel ve kavşak ...
Mahallerde diyabet testlerine başlandı
YEREL HABERLER Mahallerde diyabet testlerine başlandı
Edremit Belediyesi’nden giysi kumbarası hizmeti Hem dayanışma hem çevreyi koruma
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden giysi kumbarası hizmeti Hem ...
Balıkesir'de yakalanan 11 zehir tacirinden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yakalanan 11 zehir tacirinden 2'si ...
Tarım İlçe Müdürlüğünden organ bağışı
YEREL HABERLER Tarım İlçe Müdürlüğünden organ bağışı
Kaçak tütün ve cep telefonu parçalarına operasyon
YEREL HABERLER Kaçak tütün ve cep telefonu parçalarına operasyon
Erdek'te Mevlit Nebi konferansı
YEREL HABERLER Erdek'te Mevlit Nebi konferansı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X