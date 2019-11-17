200 S Plaka ihale yoluyla satılacak Başkan Yılmaz şoförlere verdiği sözü tuttu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şoför esnafına verdiği seçim sözünü tutuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplamda 200 S plakayı satışa çıkarıyor. Satış açık ihale usulüyle, Büyükşehir Belediye Encümen Salonu'nda 45 Aralık günleri arasında gün boyu gerçekleşecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim öncesinde şehirdeki 15 şoförler odasıyla yaptığı toplantıda "Kesinlikle S plakalılar kiraya çıkmayacak, ihtiyaç duyulması halinde ortak fiyat üzerinden anlaşılıp, satış ihalesine çıkılacak." müjdesini vermişti. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile konu üzerinde çalışmalar yapan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir genelinde faaliyet gösteren öğrenciişçi servislerindeki yoğunluğun giderilmesi amacıyla şoför odalarının talebi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından; Savaştepe, Bigadiç, Ayvalık, Balya, Susurluk, Burhaniye, Havran, Edremit, Dursunbey, Bandırma, Gönen ve Sındırgı'da çalışacak toplam 200 S plakayı satışa çıkarıyor.

Son başvuru 3 Aralık

Satış, Büyükşehir Belediye Encümeni'nde 45 Aralık günlerinde gün boyu gerçekleşecek. İlçeler için servis plakası alacakların ihale dosyalarını temin edebilmeleri için 3 Aralık'a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya başvurmaları gerekiyor.

BALIKESİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:21

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