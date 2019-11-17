TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Ergene Velimeşespor : 1

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında sahasında Ergene Velimeşespor’u 21 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Şeref Taştan xx, Serdar Soydan xx, Arif Dilmeç xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx (Ali Kucik dk. 66 xx) , Erkan Taşkıran xxx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil x, Hüseyin Bak xxx, Onur Akbay x , Batuhan Karadeniz xx (Yusuf Akyel dk. 81 ?), İrfan Başaran xx (Sinan Akaydın dk. 47 x)
Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek x, Baran Işık x, Hayrullah Akyel x (Savaş Tağa dk. 63 x), İbrahim Fatih Dilek xx, Mert Er Estik x (Sergen Yakupçebioğlu dk. 84 ?), Burhan Arman x (Mustafa Öztürk dk. 63 x), Sabutay Alper Bayülken x, Sinan Uzun x, Eser Akbaş x, Serkan Yıldız x, Muhammet Raşit Yöndem x
Goller: Hüseyin Bak (dk. 21 ve 85) (Bandırmaspor), İbrahim Fatih Dilek (dk. 87 pen.) (Ergene Velimeşespor)
Kırmızı kart: Benhur Keser (dk. 90+5) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Ali Kucik, Hüseyin Bak, Benhur Keser (Bandırmaspor) Sinan Uzun (Ergene Velimeşespor)
BALIKESİR
17 Kasım 2019 Pazar
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