Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel bir hastanede kutlanan Dünya Prematüre Bebekler Günü'nde hastanede doğan prematüre bebekler bir araya geldi.

Bandırma'da özel bir hastanede dünyaya gelen prematüre bebekler ve aileleri Dünya Prematüre Bebekler Günü'nde bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gürsel Kurt " Amacımız prematüre bebeklerin sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve prematürelerin yaşam hakkına dikkat çekmektir. Hastanemizde 2018 yılında 162 bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı oldu. Bu bebeklerden 30 tanesi prematüre olarak dünyaya geldi" dedi.

Prematüre gününde bir araya gelen ailelerde hep beraber kahvaltı ederek hastanenin kendileri için hazırladığı videoyu seyrettiler. Etkinlik kesilen pasta ile sona erdi.

BALIKESİR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:21

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