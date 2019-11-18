Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu Operasyonda 10 zehir taciri yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 10 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 10 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda;14,68 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 1,75 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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