Sındırgı'nın yeni mahallesinin adı 'Yağcıbedir' oldu

3 bin yıllık Yağcıbedir halısının adı Sındırgı'da TOKİ'nin bulunduğu mahalleye verildi.

668 konutluk yeni TOKİ evlerinin yer aldığı ve nüfusu bin kişiyi geçen bölge Çavdaroğlu mahallesinden ayrılarak yeni mahalle statüsüne kavuştu. Çevre yolu, kanal ve Çaygören yolunun doğal sınır olarak belirlendiği bölge Yağcıbedir mahallesi olarak ilçenin 75. Mahallesi oldu.

“Yeni kurulan mahalle adını dünyaca ünlü Yağcıbedir halılarından aldı”

5 Şubat 2017 tarihli Sındırgı Belediyesi olağan meclis toplantısının 2018/23 sayılı kararı ile Yağcıbedir adı altında yeni bir mahallenin kurulması belediye meclisince 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesinin N bendi gereğince oy birliği ile kabul edilmişti. Yeni mahallenin kurulmasına ilişkin alınan meclis kararı 5393 sayılı kanunun 9. Maddesinin 2. Fıkrası gereği Sındırgı Kaymakamlığı görüşü üzerine Balıkesir Valiliği onayından geçti.

Sındırgı’yla özdeşleşmiş ve coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait dünyaca ünlü Yağcıbedir’in resmen ilçenin 75. Mahallesine verildiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Doğal şehir Sındırgı 1984’lü yıllara kadar İzmir İstanbul yolunun içinden geçtiği Güney Marmara’nın incisi bir şehir. Sındırgı’ya ihtiyaca binayen TOKİ tarafından yapılan 668 konutun olduğu alan düne kadar insanların beton santrali kurmak, kum ocağı yapmak için satın aldıkları arazilerin çevresinde bulunuyordu. Şimdi ise ovaya imar vermeyen bir anlayışa sahip olduğumuz için bu taşlık ve kayalık alan artık bir yaşam merkezine dönüştü. Artık bu şehirde yaşanılır, psikolojik olarak bende burada kalabilirim, jeotermali var, temiz havası var, insanlar dingin bir şehir arıyorlar. Sındırgı bunun karşılığı olduğundan dolayı da insanlarımız geriye dönmeye başladı. Büyüyen bu alandaki yapılan çalışmalar bir mahalle oluşumuna sebebiyet verdi. Burada bine yakın insanın yaşadığı bir alanı bizler de yeni bir mahalle olarak değerlendirmek istedik. Meclisimizden kararımızı aldık ve meclisten alınan karar gereği Sındırgı’nın doğal olarak içinden geçen bir kanal var ve bunun yanından başlayarak Çavradoğlu mahallesinin bir kısmından bölünerek burası yeni bir mahalle statüsüne resmi olarak bakanlığımız nezdinde onayları geldi. Yani Yağcıbedir artık Sındırgı’da bir mahallenin adı olarak 75. Mahalleye işletilmiş oldu. Bizler de inşallah Haziran ayında bir seçim yapılacak. Yeni muhtarını da bu bölge belirlemiş olacak. Yağcıbedir artık bir mahallenin adı. İlçemize hayırlı olsun“ şeklinde konuştu.

Muhtar Seçimi Haziran’da

2020 yılı Haziran ayında Sındırgı’nın 75. Mahallesi Yağcıbedir mahallesinde muhtarlık seçimlerinin yapılması planlanıyor.

BALIKESİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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