Burhaniye’de mahalle meclisi seçimi yapıldı

Kendisi gibi doğanları sağlığına kavuşturuyor

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in başlattığı Mahalle Meclisi uygulaması için seçimler başladı. Bu kapsamda Ören Mahallesinde yapılan seçimde 7 kişi mahalle meclisi üyesi belirlendi

Ören muhtarlığında Muhtar İlker Kurt ve tarafsız gözlemcilerin denetiminde yapılan seçim ilgi gördü. Ören mahallesindeki vatandaşlar, 15 kişilik listeden 7 kişiyi meclis üyesi olarak belirledi. Seçimde, Ali Haydar Poyraz, Arzu Aylin Savut, İsmail Bozyel, Nurten Gemici, Salih Özden, Tahir Koparak ve Münevver Taylı halk meclisi üyesi oldu. Seçimin ilgi gördüğünü anlatan Ali Haydar Poyraz, mahalle meclislerinin yararlı hizmetlere vesile olacağını söyledi.

BALIKESİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.