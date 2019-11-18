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Zeytincilere "eleme" ikazı

İHA

Zeytin Kooperatifi eleme işleminin zeytin üretiminin en önemli işlemlerinden biri olduğunu ve çiftçinin gelirinin azami seviyeye çıkmasına direk etki ettiğini söyledi.

Zeytincilere "eleme" ikazı

Zeytin Kooperatifi eleme işleminin zeytin üretiminin en önemli işlemlerinden biri olduğunu ve çiftçinin gelirinin azami seviyeye çıkmasına direk etki ettiğini söyledi.
Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, üretici ortakların hasat ettikleri zeytinlerden azami kazanç elde edebilmeleri için, gübreleme, ilaçlama, budama ve sulama gibi unsunlar kadar ‘eleme’ işleminin de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Şenol, devam eden açıklamasında şöyle konuştu:
“Zeytinde eleme sırasında oluşabilecek bir göz kaymasının kiloda 1 TL fark edeceğini düşünürsek, yapılacak yüklü teslimatlarda zararın daha da artacağı kaçınılmaz olacaktır. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin Erdek merkez depolarında hali hazırda üretici ortaklarımıza hizmet veren 10 adet yeni elek ve seçme tablası bulunmaktadır. Ayrıca Gedeve bölgesindeki depomuz da dahil olmak üzere tüm mahallerimizdeki alım yerlerine yakın, zeytin eleme makineleri üretici ortaklarımıza hizmet vermektedir. Zeytinleriniz bereketli, kazancınız yüksek olsun."

BALIKESİR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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