‘Dünya Diyabet Günü’ etkinliği

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde Dünya Diyabet Günü nedeniyle "Diyabet Her Aileyi İlgilendirir'' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Tüm kliniklerde ve poliklinik katında hastane personeline, hasta ve yakınlarına Diyabet Hemşiresi Nergiz Yüren ve Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen tarafından, farkındalığın arttırılması ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Poliklinik katında kurulan stantta hasta ve yakınlarına kan şekeri ölçümü yapıldı. ‘Dünya Diyabet Günü’ nedeniyle gerçekleşen etkinlikte konuşan Diyabet Hemşiresi Yüren, “Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, sağlıklı yaşam ortamı ile Tip 2 diyabete yakalanma riski büyük oranda önlenebilir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir. Bu nedenle her tür diyabet için belirti ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir” dedi.

BALIKESİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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