Balıkesir’in 90 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 90 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından Yunanistan’ın Midilli adasına yasa dışı yollarla geçmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 13 erkek, 12 kadın, 24 çocuk toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 Kongo, 7 Orta Afrika, 9 Senegal ve 1 Gine uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

BALIKESİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:23

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