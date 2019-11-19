Güvercin hırsızları yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvercin hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Edremit Altınoluk Mahallesinde mağdur İ.Ö.'ye ait 22 adet güvercinin kümesten çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenip ve güvercinleri çalanların H.S. ve Y.B. olduğu tespit edildi. Şahıslar yapılan çalışma sonrasında çalınan güvercinleri mağdur İ.Ö.'ye teslim etti.

Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak H.S ve Y.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınıp haklarında yasal işlem başlatıldı

BALIKESİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:23

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