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Altıeylül’de büyük istişare toplantısı Başkan Avcı, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız”

İHA

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. İstişare toplantısına Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Baski Genel Müdürü de katıldı

Altıeylül’de büyük istişare toplantısı Başkan Avcı, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. İstişare toplantısına Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Baski Genel Müdürü de katıldı
Başkan Avcı, konuşmasının başında toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür ederken, belediye başkanlarının en büyük yardımcıları olarak nitelendirdiği muhtarlarla birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarının altını çizdi. Başkan Avcı, 'Belediye Başkanlarının en büyük yardımcıları' olarak nitelendirdiği muhtarlarla 5 yıllık görev süresi boyunca birlik beraberlik içerisinde,istişare ederek, projeleri masaya yatırıp birbirlerini anlayarak, birbirlerini dinleyerek vatandaşlara ve Altıeylül’e en güzel hizmetleri yapmak için gayret sarf edeceklerini söyledi.
Avcı, “2014 Yılından itibaren kurumsal kimliğimizi oluşturduk ve ardından ilçemize hizmet etmeye gayret ettik”
Başkan Avcı şimdiye kadar yapılan hizmetler ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasının devamında;2014 yılında 50 bin, 2015 yılında 440 bin, 2016 yılında 45 bin, 2017 yılında 360 bin, 2018 yılında 217 bin ve 2019 yılı şuana kadar 410 bin metrekare kilitli parke döşeme işi yaptıklarını ve toplam 5 yılda 1 milyon 550 bin metrekare olmak üzere vatandaşlarımıza taş hizmeti götürdüklerini, ayrıca 5 yılda toplam 880 km yol alt yapı çalışması yaptıklarını söyledi. Yapılan bu hizmetlerin bir ilçe belediyesi olarak çok yüksek bir oran olduğunu vurgulayan Başkan Avcı, “Altıeylül İlçesi, yani sorumlu olduğumuz alan 950 km lik geniş bir alan ve inşallah bundan sonrada ilçemize bu hizmetleri götürmeye devam edeceğiz”.dedi.
Avcı, “Baski ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak alt yapı sorunlarının üstesinden geleceğiz”
Başkan Avcı; “Baski ve Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışarak ilçemizde alt yapı sorunu olan yerleri tespit edip hızlı bir şekilde alt yapı çalışmalarını gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını,Baski tarafından alt yapısı tamamlanan yerlerin, üst yapısını tamamlayarak kırsal mahallelerden merkez mahallelere Altıeylül’ü daha yaşanabilir, insanlarının daha mutlu olduğu bir ilçe, bir şehir haline getirmek istediklerini vurguladı.
Avcı, “Şeffaf, açık ve adaletli olacağız”
Başkan Avcı konuşmasının devamında; “Bizler bu çalışmaları milletimize sunarken, sizlere hizmet ederken, sizlerle karşı karşıya değil, sizlerle kol kola bu hizmetleri yapacağız. Bu hizmetleri yaparken bir konuda çok hassas davranıyoruz; her zaman sizlere ve halkımıza şeffaf ve adil davranacağız bu bizim için çok önemli" dedi.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü etkin hale getirdiklerini söyleyen Başkan Avcı ”Belediyemizde siz değerli muhtarlarımız için özel bir alan oluşturduk. Muhtarlarımız buraya gelerek taleplerini bize iletiyorlar. Muhtarlık işleri müdürümüzde bize gelen istisnasız her talebi komisyona havale ederek talebin değerlendirilmesini sağlıyor. Kurduğumuz komisyonda talepleri tek tek incelemesini yapıyor ve sıralamaya alıyor" dedi.
Çelik, “İş bilenin kılıç kuşananın”
İstişare toplantısında konuşan Ak Parti Milletvekili Adil Çelik, Ak Parti’nin vatandaşa hizmet noktasında devrim yaptığını ve mevcut bütçenin tamamının vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda, vatandaşlara hizmet için kullanıldığını söyledi. Çelik,“Ak Parti iktidarı olarak adaletten şaşmadan, önceliklerimizi belirleyerek ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyor, bütçe imkanları dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Başkanlarımızda hizmet noktasında gecelerini gündüzlerine katarak, ellerinden geleni samimiyetle yapıyorlar, kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi
2004 ten bu yana kırsal mahallelere bakıldığında çok mesafe alındığını görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çelik; ” Ancak yapılacak işler daha bitmedi, aynı gayretle birlikte, kol kola girerek sizlere hizmet etmeye, devam edeceğiz. Allah elimizde bulunan emanetleri güzel taşımayı ve güzel bir şekilde bitirmeyi nasip etsin. Bizler sizlere ve Balıkesir’e hizmet için varız” dedi.
Yılmaz, “Derdimiz vatandaşın gönlüne girmek”
Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir'in bir medeniyet projesi olduğuna vurgu yaparak "Şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları ve vatandaşlarımızın bizden beklentilerini 20 ilçe belediye başkanımızla birlikte tespit ettik. El birliğiyle işlerimizi en kaliteli hale getireceğiz. Derdimiz vatandaşımızın gönlüne girmek. Hasan Başkanımızın da çabası ortada. Gece gündüz sahada vatandaşın yanında" dedi.
Balıkesir'in nimeti ve bereketi bol bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir'in tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizm şehri olduğunu kaydetti. "Şehir hepimizin" diyen Başkan Yılmaz, 5 yıl boyunca ilçe belediyeleri ile birlikte çalışarak güzel işlerin altına imza atacaklarını vurguladı.

BALIKESİR

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:23
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  • İKİNDİ 15:35
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