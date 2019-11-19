Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in İvrindi ve Kepsut ilçelerinde 2 FETÖ şüphelisi, jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Ankara'da görevli Hava Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş M.A. İvrindi ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 2 aydır FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Kıdemli Üstçavuş T.D. ise Kepsut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.