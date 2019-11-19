Balıkesir polisinden silah operasyonu

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Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 4 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Bandırma ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Ayvalık ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet fişek, 4 adet 9 mm. çapında ateşli silaha ait fişek, Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:23

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