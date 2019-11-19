Çorum'daki kazada ölen Erer çifti, Edremit'te toprağa verildi

TRAFİK kazasında hayatlarını kaybeden Balıkesir'in Edremit ilçesi Kurşunlu Camisi imamı Fahri Erer (54) ile eşi Hanife Erer (53), yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Edremit Kurşunlu Camisi imamı Fahri Erer, beraberine eşi Hanife Erer'i de alarak, babası Yunus ve annesi Saliha Erer´i Tokat´a götürmek için yola çıktı. Ancak Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, ÇorumAnkara Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki kavşakta kontrolden çıkıp, Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada Fahri Erer ile annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer (69) olay yerinde, eşi Hanife Erer ise kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

SalihaYunus Erer çiftinin cenazesi Tokat Erbaa'da toprağa verilirken, HanifeFahri Erer çiftinin cenazesi çocuklarının isteği üzerine Edremit'e getirildi. Çift için bugün Fahri Erer'in görev yaptığı Edremit Kurşunlu Camisi'nde tören düzenlendi. Cenazede çiftin oğulları Enes Erer ile 20 gün önce geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneği kullanan Serhat Erer, güçlükle ayakta durabildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile yüzlerce kişinin katıldığı törende, cenaze namazını İl Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Çiftin cenazesi, törenin ardından Edremit Kabristanlığı'nda toprağa verildi.



BALIKESİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:23

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