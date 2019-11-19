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2020 Yatırım Programı CHP’li başkanları birbirine düşürdü

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının ikincisinde 2020 yılı bütçesinin yanında 2020 yılı Performans Programı ile 2020 yılı Yatırım Programları da görüşüldü. 2020 yılı bütçesinin 1 milyar 200 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildiği meclis oturumunda Yatırım Programı görüşmelerinde CHP'li belediye başkanları aralarında tartışma yaşandı.

2020 Yatırım Programı CHP’li başkanları birbirine düşürdü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının ikincisinde 2020 yılı bütçesinin yanında 2020 yılı Performans Programı ile 2020 yılı Yatırım Programları da görüşüldü. 2020 yılı bütçesinin 1 milyar 200 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildiği meclis oturumunda Yatırım Programı görüşmelerinde CHP’li belediye başkanları aralarında tartışma yaşandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının 2'sinde 2020 yılı bütçesinin yanında 2020 yılı Performans Programı ile 2020 yılı Yatırım Programları da masaya yatırıldı.
Basın mensuplarının meclis salonuna alınmayarak kendilerine ayrılan bölümde izlemesine izin verilirken basın mensuplarının daha iyi görüntü alabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin önümüzdeki günlerde yapılmasına da karar verildi.

CHP’li belediye başkanları tartıştı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 200 milyon gelir ve gider hesabı ile oy birliğiyle kabul edildi. Bütçe görüşmelerinden önce Yatırım Programı konusunda CHP’li belediye başkanları ‘sana daha fazla verildi, bana daha az verildi’ şeklinde tartışma yaşandı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 2020 yılı Yatarım Programında Balıkesir’in en büyük ilçeleri arasında yer alan Edremit’e 13 milyon TL’lik kaynak ayrılmasına tepki gösterdi. Başkan Arslan kendi partisinden olan Burhaniye Belediyesine 20 milyon liranın ayrıldığı örneğini verirken bu kez de Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Arslan’ı eleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın araya girmesiyle tartışma önlenirken Başkan Yılmaz, Yatırım Programı’nın her ilçenin önceliklerine göre belirlendiğini açıkladı.
Yatırım Programı’nın daha taslak halinde olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, daire başkanlıklarının çalışmalarını tamamlamasıyla rakamların değişebileceğini ifade etti. Başkan Yılmaz’ın Yatırım Programı ile ilgili açıklamalarına bu kez AK Parti Edremit Meclis Üyesi Murat Tuna itiraz etti. Tuna, büyükşehir belediyesinin Yatırım Programı kapsamında ilçelere adaletli davranmadığını ileri sürdü.
Yatırım Programı ile ilgili tartışmalara Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga da katıldı. Gaga kendilerinin küçük bir ilçe olmasına rağmen kendilerinden büyük ilçelerden daha fazla pay aldıkları için memnun olduklarını ancak bazı ilçelere göre de daha az pay aldıkları eleştirisinde bulundu. Gaga, birçok ilçenin isteklerinin kendileri için lüks olduğuna değinerek, “Bizim ilçemizde otogar bile yok. Bazı ilçe belediye başkanlarımız üst geçit vs. istiyorlar oysa benim ilçemde yürümeye yol yok. Ben kendim makama aracımla yolda kaldım” diye konuştu.
Yatırım Programına bir eleştiri de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık meclis üyelerinden geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kendilerine ayrılan 4 milyon 900 bin lira ile kış nüfusu 70 bin, yaz nüfusu 300400 binlik bir ilçeye nasıl yatırım yapılacağını sorguladı.
Yatırım Programı görüşmelerinde en çok eleştiri alan ilçe ise 42 milyon liralık kaynak alan Karesi Belediyesi oldu. Gündem maddesinin görüşmesinde en son olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan söz alarak bu programın taslak olduğunu ve rakamların oylanarak kabul edilmeyeceğini ifade etti. 2020 yılı Yatırım Programı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği şeklinde oylanırken Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, haricinde tüm üyelerin kabul oyuyla geçti.

Bütçe oy birliğiyle
Yatırım Programının görüşülmesinin ardından büyükşehir belediyesinin 2020 yılı bütçesi ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği şekliyle 1 milyar 200 milyon liralık gelirgider bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Basın mensuplarına çekim yasağı
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde basın mensupları ile ilgili bir de uygulama düzenlendi. Geçtiğimiz hafta mecliste yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen basın mensupları salona girince bu haftaki toplantıda basın mensupları salona alınmadı. Basın mensupları meclis toplantısını kendilerine ayrılan bölümde izlemek zorunda kaldı. Salonun girişinde bulunan basın locasından iyi görüntü alamayan basın mensupları, görevlilerle sık sık tartışmaya girdi. Basın locasına basın mensupları haricinde oturanların bulunması da tartışmalara yol açtı.

BALIKESİR

19 Kasım 2019 Salı

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