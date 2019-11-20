Balıkesir’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkesir’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri; her ikisi de İzmir plakalı olan bir minibüs ile bu minibüse öncülük eden özel otomobilde yaptıkları kontrollerde; 11 Suriye, 16 Kongo, 1 Angola, 1 Nijerya, 1 Güney Afrika ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmenin yanı sıra A.Ö. ve İ.U. isimli 2 organizatörü ele geçirdi.
Yakalan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipler, 31 düzensiz göçmen ve A.Ö. ve İ.U. adlı organizatör zanlıları hakkında yasal işlemlere başlattı.

BALIKESİR

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020 Yatırım Programı CHP’li başkanları birbirine düşürdü
YEREL HABERLER 2020 Yatırım Programı CHP’li başkanları birbirine ...
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları biliyor
YEREL HABERLER Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları ...
Çorum'daki kazada ölen Erer çifti, Edremit'te toprağa verildi
YEREL HABERLER Çorum'daki kazada ölen Erer çifti, Edremit'te toprağa ...
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Sağlam, görevinden istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Balıkesir İl Başkanı Sağlam, görevinden ...
Balıkesir polisinden silah operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden silah operasyonu
Balıkesir polis aranan 18 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir polis aranan 18 kişiyi yakaladı
Ayvalık’ta 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik’ten ...
Edremit’te eğitim yatırımları hız kesmiyor Bir yılda 134 derslik eğitime kazandırıldı
YEREL HABERLER Edremit’te eğitim yatırımları hız kesmiyor Bir yılda ...
Aynı kazada öldüler, farklı yerde toprağa verildiler Fahri ve Hanife Erer çifti son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı Aynı aileden 4 kişiye mezar olan kazada din görevlisi Fahri Erer'in anne babası memleketleri Tokat'ta, kendisi ve eşi ise Edremit'te toprağa verildi
YEREL HABERLER Aynı kazada öldüler, farklı yerde toprağa ...
Erdek’te doğalgaz için 2 bin 386 abone başvuru yaptı
YEREL HABERLER Erdek’te doğalgaz için 2 bin 386 abone başvuru yaptı
10 Burda 1. yaşını 10FEST ile kutladı
YEREL HABERLER 10 Burda 1. yaşını 10FEST ile kutladı
300 kişilik yurt tamamlandı
YEREL HABERLER 300 kişilik yurt tamamlandı
Pulluğuna takılan taş tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Pulluğuna takılan taş tarihi eser çıktı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de FETÖ operasyonu
Kaçak kazı yapanlar yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapanlar yakalandı
3 FETÖ'cü asker tutuklandı
YEREL HABERLER 3 FETÖ'cü asker tutuklandı
Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler.
YEREL HABERLER Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler.
Altıeylül’de büyük istişare toplantısı Başkan Avcı, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız”
YEREL HABERLER Altıeylül’de büyük istişare toplantısı Başkan Avcı, ...
Güvercin hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Güvercin hırsızları yakalandı
Kazdağları’nda orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Kazdağları’nda orman yangını söndürüldü
Şampiyon güreşçilerden Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçilerden Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret
Jandarmadan silah operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan silah operasyon
Burhaniye’de arazi yangınını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Burhaniye’de arazi yangınını itfaiye söndürdü
Balıkesir’in 90 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir’in 90 düzensiz göçmen yakalandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X