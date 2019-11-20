Başkan Orkan, BAÜN'lü öğrencilerin dersine konuk oldu

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin Yerel Yönetimler Maliyesi dersine konuk olan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Başkan Orkan, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin Yerel Yönetimler Maliyesi dersine konuk oldu. Öğrencilere siyaset ve belediye yönetimi hakkında edindiği tecrübeleri anlatarak, anılarını paylaşan Orkan, yaşadığı deneyim için hem öğrencilere hem de Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Doğdubay’a teşekkür etti.

Orkan: “Tecrübelerimizi belediyede kullanıyoruz”

Siyaset yaşamına adım atmadan önce başından geçenleri gençlere anlatan Başkan Orkan, başlarda kendisine itici gelen siyasete 2004 yılında başladığını ve AK Parti’nin merkez ilçe ve il başkanlığı görevlerinde bulunduğunu söyledi. Şuanda siyasete belediye başkanı olarak devam ettiğini ifade eden Orkan, “Yerel yönetimler çok farklı bir konu. Belediye başkanlığım yeni, daha 78 aylık. Belediye başkanı olduğumda bana ‘Belediye başkanı bir para basamaz, birde adam asamaz’ dediler. Başta belediyelerin bu kadar yetki ve gücü olduğuna inanmamıştım ama hakikaten belediyelerin yetki ve gücü çok fazla. Ama bunun kontrollü olması lazım. O gücün doğru bir şekilde yönetilmesi lazım. Yoksa her yerde sıkıntı ve problem yaşanır. Belediyeyi siyasi olarak zor duruma düşürecek imar ve para konuları var. İmar konusunda, yaklaşık 30 yıldır inşaat mühendisiyim. Konuya hakimim. İkinci konu da paradır. Para ile ilgili mevzularda da İşletme fakültesini bitirmiş biriyim. O iki konuda da tecrübelerimizi belediyeye yansıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşma sonrası öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Orkan’a ders bitiminde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Doğdubay teşekkür ederek plaket verdi.

BALIKESİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.