Manyas'ta define avcılarına şok baskın Define avcıları yerin 25 metre altını kazdı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince defineciler suç üstü yakalandı.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda arazide yapılan kontrollerde, şüpheliler A.Y. ve F.K. kaçak kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, kazı yaptıkları alanın 25 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Olayda kullanılan 3 adet kürek, 1 adet kazma, 10 metre ip, 2 adet plastik kova, 1 çift eldiven ve 19 adet arama detektörü muhafaza altına alındı. Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak A.Y. ve F.K. gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.

BALIKESİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:24

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