Polisten silah operasyonu

Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde yapılan operasyonlarda 2 adet kurusıkı silah ve 4 adet fişek ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldı.
BALIKESİR
20 Kasım 2019 Çarşamba
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