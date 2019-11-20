Balıkesir polisi 5 zehir tacirini yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 5 uyuşturucu tacirini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 5 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 9,76 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap ve 5,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen zehir tacirlerinden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
BALIKESİR
20 Kasım 2019 Çarşamba
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