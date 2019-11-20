Balıkesir'de milli heyecan

CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.
Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 2630 Kasım tarihleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
26 Kasım Salı
16.09 Bulgaristan Romanya
18.30 Türkiye Yunanistan
Sırbistan (bay)
27 Kasım Çarşamba
16.00 Yunanistan Sırbistan
18.30 Türkiye Bulgaristan
Romanya (bay)
28 Kasım Perşembe
16.00 Sırbistan Romanya
18.30 Bulgaristan Romanya
Türkiye (bay)
29 Kasım Cuma
16.00 Sırbistan Bulgaristan
18.30 Romanya Türkiye
Yunanistan (bay)
30 Kasım Cumartesi
15.00 Romanya Yunanistan
17.30 Türkiye Sırbistan
Bulgaristan (bay)
BALIKESİR
20 Kasım 2019 Çarşamba
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