Balıkesir'de milli heyecan

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CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.

Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 2630 Kasım tarihleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:



26 Kasım Salı

16.09 Bulgaristan Romanya

18.30 Türkiye Yunanistan

Sırbistan (bay)



27 Kasım Çarşamba

16.00 Yunanistan Sırbistan

18.30 Türkiye Bulgaristan

Romanya (bay)



28 Kasım Perşembe

16.00 Sırbistan Romanya

18.30 Bulgaristan Romanya

Türkiye (bay)



29 Kasım Cuma

16.00 Sırbistan Bulgaristan

18.30 Romanya Türkiye

Yunanistan (bay)



30 Kasım Cumartesi

15.00 Romanya Yunanistan

17.30 Türkiye Sırbistan

Bulgaristan (bay)

BALIKESİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

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