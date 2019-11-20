Dünya Çocuk Hakları Günü Balıkesir'de kutlandı

'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısı ile Balıkesir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü program düzenledi.

Balıkesir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Çocuk Hakları İl Komitesi Balıkesir Öğretmenevinde Dünya Çocuk Hakları Günü toplantısı düzenledi. Programı Sudan'lı Muhammed Abdürrahim, Yağmur Açıkgöz ve Mehmet Can Uzun adlı çocuklar yaptı. Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sudan'lı Muhammed ve Yağmur Açıkgöz açılış konuşmasında Çocuk hakların evrensel sunumunu ve çocukların haklarını anlatmasıyla devam etti. Program şiirlerin okunması ve Çodem Halk oyunları gösterisi sonrası Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Gür 'Çocukların eğitim hakları' konusunda, Göç Uzmanı Merve Burgaç, "Mülteci çocukların karşılaştığı sorunlar ve Bu yönde yapılan çalışmalar" hakkında sunumu ve Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Şahin'in "Çocukların ekonomik İstismarı" konulu konuşmaları ile sona erdi.

Balıkesir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Eyüp Burdu programla ilgili yaptığı açıklamada, "'Dünya Çocuk Hakları Günü' Balıkesir'de kutluyoruz. Bizde bu anlamda hocalarımızla birlikte bu etkinliği düzenledik. Bu etkinlikle çocuklarımız bilinçlenecekler ve haklarını öğrenecekler. bu programa rehber öğretmenlerimiz de katıldılar. Emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliğine Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmenleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile yapıldı.

BALIKESİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:24

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