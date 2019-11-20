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Edremit'te "1919'dan 2019'a Kadın Buluşması" gerçekleştirildi

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadına yönelik şiddete dur demek için Balıkesir ve Körfez ilçelerinden kadınlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Edremit'te "1919'dan 2019'a Kadın Buluşması" gerçekleştirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kadına yönelik şiddete dur demek için Balıkesir ve Körfez ilçelerinden kadınlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Onlarca kadın kuruluşunun ve inisiyatifinin oluşturduğu Balıkesir Kadın Dayanışması Koordinatörü Birsen Temir Saraç'ın sunuculuğunu yaptığı etkinliğe Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın eşi Oya Arslan, Belediye Meclis Üyeleri Neriman Çelik, Nezahat Salon, Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Geçtiğimiz günlerde kocası tarafından Edremit'te öldürülen Işıl Aydın'ın annesinin gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmayla herkes bir kez daha kadına uygulanan şiddeti hep bir ağızdan lanetleyerek “Kadına Şiddete Hayır” dedi.
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın eşi Oya Arslan yaptığı konuşmada “Kadının kıymetini bilemeyenler sözüm size; Atatürk’ün Edremit’e Latife Hanım’la geldiğini, Edremit’te Atamızı elinde çiçekle Lamia Hanım’ın karşıladığını, Yine burada kaldığında kendisini misafir edenin Mahu Hanım olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O büyük insanı Zübeyde Hanım yetiştirmiştir. Hatta Atatürk’ün kabrini hazırlayan İnşaat Mühendisi Sabiha Hanım’dır. Atatürk’ün dediği gibi; “Dünyada her şey kadının eseridir”. Kadını anlamayanlar sözüm size; Mevlana der ki; “Kadından daha üstün olduğunu sananlar cahillerdir” Tebrizi der ki; “Kadın, bilmeyene nefis, bilene nefestir” Ve Atatürk derki; “Türk kadını yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır” Onun için diyorum ki; Kadın ne boğazı kesilecek Emine Bulut, ne de katledilecek Özgecan’dır. Kadın ki, saçından tırnağına kadar hürriyete bedel candır. Kadın candır, canandır, yoldaştır, sırdaştır. Kadın, dünya dediğin bu karmaşık yolda erkeğe refakat eden en kıymetli arkadaştır. Biz her şeyden önce insanız. Doğuran, besleyen, büyüten kadınız. Kadınların artık sahte övgülere, sahte sevgilere karnı toktur. Oysa şiddetin bahanesi çoktur. Ama kadınların artık susmaya niyeti yoktur. Kadınları saymayan toplumlar geride kalmaya mahkumdur. Onun için; saçlarımızı da savururuz haklarımızı da savunuruz.
Kadına güç gösteren erkekler sözüm size; erkeklik, kadına vurmakla değil ona saygı duymakla belli olur. Bir kadına tekme atmak sadece karnındaki bebeğin hakkı olur. Kadına şiddet uygulayan erkekler sözüm size; Her kadın kadındır ama her erkek adam değildir. Çünkü adam olmak, bir cinsiyet meselesi değil, bir şahsiyet meselesidir. Kadınların gözünden düşmemek için onları göz bebeğiniz yapın. Kadınların nefretini değil, sevgi ve desteğini kazanın. Yüzümüze bakmaya yüzünüz olsun.”dedi.

BALIKESİR

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
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