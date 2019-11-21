Ayvalık’ta 12 göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadı.

Alınan bilgiye göre Ege Denizi’nde devriye görevinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na gitmekte olan ahşap tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde 10 Suriye, 2 Filistin uyruklu olmak üzere 12 göçmen ele geçirildi.

4’ü çocuk, 2’si kadın 12 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldı.

BALIKESİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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