Burhaniye’de Sahil Güvenlik kaçak avcılara göz açtırmıyor

Burhaniye ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Dün gece bir ihbarı değerlendiren ekipler, trol yöntemi ile balık avlayan bir tekneyi yakalarken, kaptan dahil 5 kişiye toplam 36 bin 240 lira idari yaptırım uyguladı.

Dün gece, Bağlar burnu açıklarında fenerleri kapalı bir şekilde balık avcılığı yapan tekneyi takibe alan Sahil Güvenlik ekipleri, trol yöntemi ile balık avcılığı yaptığı belirlenen tekneyi limana çekti. Tekne üzerinde bulunan 1 takım trol ağı, bom direği ve ırgat donamını zapt edilirken, tekne kaptanı H.Ç. ile mürettebattan D.S., B.K.D., T.B. ve O.O. için toplam 36 bin 240 lira ceza kesildi.

BALIKESİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.