Ayvalık’ta 39 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuzey Ege Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri devriye nöbeti sırasında bir lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na gitmekte olan göçmenleri fark etti.

Hemen harekete geçen ekipler; 15 Kongo, 11 Suriye, 5 Eritre, 4 Filistin, 2 Orta Afrika ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

11’i çocuk, 9’u kadın olmak üzere toplam 39 göçmen hakkına yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.

BALIKESİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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