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Hırsızlar tonlarca zeytini çaldı, korkan üretici erken hasat yaptı

DHA

BALIKESİR´in Edremit ilçesinde zeytin hırsızlığına karşı görev yapan kır bekçileri, 11 ton 250 kilo çalıntı zeytin ele geçirdi. Edremit Körfezi´nde zeytin hırsızlığının yoğun olduğu belirtilirken, talandan korkan üreticilerin ürünü erken topladığı, bu nedenle elde edilen yağ miktarında da yüzde 40´lara varan ekonomik kayıp beklendiği belirtildi.

BALIKESİR´in Edremit ilçesinde zeytin hırsızlığına karşı görev yapan kır bekçileri, 11 ton 250 kilo çalıntı zeytin ele geçirdi. Edremit Körfezi´nde zeytin hırsızlığının yoğun olduğu belirtilirken, talandan korkan üreticilerin ürünü erken topladığı, bu nedenle elde edilen yağ miktarında da yüzde 40´lara varan ekonomik kayıp beklendiği belirtildi.
Yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı ve zeytinyağındaki kalitesiyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçelerinden oluşan Edremit Körfezi'nde, hırsızlar, üreticinin korkulu rüyası oldu. Tarlalara 5 ila 40 kişilik ekipler halinde kamyonetlerle girdikleri ileri sürülen hırsızlar, hızlı bir şekilde sırıklarla silkeleyip zeytinleri topluyor. Hırsızların, usulüne uygun olmayan hasadı ile dalları kırılan zeytin ağaçlarının birkaç yıl boyunca verimi düşüyor.
Toplam 30 kır bekçisinin görev yaptığı Edremit ilçesinde bu yıl 11 ton 250 kilo çalıntı zeytin ele geçirdi. Bekçiler, bunun yaklaşık 8,5 tonunu sahibini bularak teslim ederken, kalan zeytinler ise, yediemine bırakıldı. Kır bekçileri, zeytinliklerde motorize şekilde dönüşümlü olarak 24 saat devriye geziyor.
Bu sene hırsızlık olaylarındaki artış nedeniyle zeytinlik sahipleri erken hasada başladı. Kasım ayı sonuna doğru başlanan hasat, neredeyse bitme noktasına geldi. 
'ARALIK´IN 15´İNDEN ÖNCE SIRIK VURULMAZDI´
Bölgede normal şartlarda 15 Aralık'tan sonra hasada başlandığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, hırsızlık olaylarındaki artış nedeniyle bu yıl yağlık zeytin hasadının da çok erken yapıldığını bu nedenle de üreticinin ciddi ürün kaybı yaşadığını belirtti. Diker, "Kaymakamlığın nezaretinde İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Edremit Merkez Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı toplanarak, zeytin hasat zamanının geldiğini ifade eden bir ilanla hasat zamanını üreticiye duyurur ve zeytinlerimiz toplanmaya başlanırdı. Bu da Aralık ayında olurdu" dedi.
`HIRSIZLIKLAR HASAT ZAMANINI DEĞİŞTİRDİ´
Bu sene hırsızlık nedeniyle hasat zamanlarının değiştiğini söyleyen Diker, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zeytinliklerimiz açık arazide olduğu ve herhangi bir koruma bulunmadığı için üretici hasada erken başladı. Bu sene sadece yeşil çizik zeytinin toplanmaya başladığı 15 Ekim tarihini bırakın, 1 Ekim´de yağlık zeytinler toplanmaya başladı. Zeytin, yeşilken fabrikalarda sıkıma gitti. Bunun en büyük nedeni hırsızlığın önüne geçilememesi. Yağ randımanları düşük çıksa bile üretici ürününü erken hasat olarak değerlendirip, fiyat avantajından açığı kapatmaya çalışıyor. Bu durum rekolteyi de etkiliyor. Erken hasat edilen zeytinden çıkan yağ oranı yüzde 12-14 arasındayken, zamanında toplanan yağlık hale gelmiş zeytinden çıkan yağ oranı yüzde 20 randıman alınır."
'YÜZDE 40'LARA VARAN YAĞ KAYBIMIZ OLUYOR'
Edremit´in Dereli Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Lütfü Muammer Alemioğlu, "Bu sene zeytinler pembeleşmeden yeşil çizik olarak normal zamanından 15 gün önce toplanmaya başlandı. Yağlık zeytin için ise bu süre daha da fazla. Fiyatlar tam olarak tatmin edecek düzeyde değil. Zeytin, 1 numara 6 lira, 2 numara 5 lira, 3 numara 4,5 lira, 4 numara 4 lira olarak alımları yapılıyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde olması, zeytin tanesinin de biraz küçülmesine neden oldu. Umulan yeşil zeytin rekoltesi elde edilemeyecek görülüyor" diye konuştu.
Normal zamanlarda Ekim sonu Kasım başı toplanmaya başlanan yeşil zeytinleri Ekim başından itibaren toplamaya başladıklarını söyleyen zeytin üreticisi Yahya Alemioğlu ise, "Zeytinlik alanlardaki güven sorunundan dolayı üretici erken hasat yaptı ve Edremit genelinden çoğu zeytinlik toplandı. Bu durumda da yüzde 40´lara varan yağ kaybımız oluşuyor. Zamanında toplanan zeytinden 1 tonda 200 kilo zeytinyağı elde edilirken, erken hasat zeytinden alınan randıman yüzde 12´ye kadar düşüyor" dedi.
'BUNLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ'
Zeytin üreticileri hırsızlık olaylarına karşı cezaların caydırıcı olmasını istedi. Hırsızlık olaylarını 5ile 40 kişi arasında değişen grupların yaptığını belirten üretici, tarlalara araçla girdiklerini, hızlı bir şekilde sırıklarla ağaçları hırpalayarak zeytinleri çaldıklarını belirtti. Hırsızların zeytini daha önceden anlaştıkları kişilere götürdüklerini, bunların da satışını yaptığını belirten üretici, organize bir suç şebekesiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. 
`EDREMİT´TE BAŞAK YASAKLANDI´
Edremit Merkez Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Ömer Billerlioğlu, kilosu 67 TL´ye ulaşan tane zeytinin, hırsızlar tarafından 1,52 TL´ye satıldığını belirtti. Fabrikaların ve elek adı altında bu ürünleri satın alınması durumunda hırsızlığın önüne geçilemeyeceğini söyleyen Billerlioğlu, "Kilosu 67 TL olan tan zeytinin başak adı altında 1,52 TL´ye satılıyor olması, hırsızlığın alenen imasıdır. Başak adı altında yapılan hırsızlıklar, daha üretici tarlaya girmeden yapılıyor. Bu durum Sayın Edremit Kaymakam Ali Sırmalı´nın kişisel girimleri sayesinde 14 Kasım 2019 tarihli çiftçi mallarının korunmasıyla ilgili emirler doğrultusunda, başak adı altında yapılan genel talan yasaklanmış ve ilgili kurumlar ve iş yerlerine bu yasak tebliğ edilmeye başlanmıştır" dedi.
'ÇALINTI ZEYTİNLER ALINDIĞI SÜRECE, BU HIRSIZLIK BİTMEZ'
Hırsızların çalışma yöntemiyle ilgili bilgi veren Billerlioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"İlk olarak zeytin çalınacak ağaçları belirleyen hırsızlar, buralara gündüzden işaretler koyuyor. Üreticinin tarladan çıkmasının ardından açık kasa araçlarla tarlalara giren malum şahıslar, sırıklarla gelişigüzel vurarak araç içerisine zeytinleri toplayarak hırsızlık eylemini oluşturuyor. Biz kendilerini takibe aldığımızda onlar da saatlerini kaydırıyor. Böyle dönüşümlü olarak kovalamacamız devam ediyor. Bu ürünü satabiliyorlar. Ürünü satamasalar, hırsızlık olayları büyük ölçüde engellenecektir. Çalınan zeytinler, sağda solda elek adı altında veya `başak zeytini alıyoruz´ diye ilan veren iş yerleri, fabrikalar bu ürünlere rağbet ettiği sürece, bunun önünü kesmek maalesef zor olacaktır."

BALIKESİR

21 Kasım 2019 Perşembe

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